السعودية تحذر من أمطار غزيرة في عيد الفطر المبارك: اتبعوا التعليمات

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، إلى ضرورة الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن تجمعات السيول والمستنقعات المائية والأودية، وحذرت من السباحة في تلك الأماكن نظرًا لخطورتها، وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لاستمرار سقوط أمطار غزيرة في عيد الفطر حتى يوم الخميس المقبل.

السعودية ستشهد أمطار غزيرة في عيد الفطر

وأوضحت مديرية الدفع المدني في السعودية، أن منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في عيد الفطر، مما قد يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة تثير الأتربة والغبار، كما ستتأثر مناطق الرياض ونجران وجازان والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والشرقية وتبوك والجوف وعسير والباحة والقصيم بالحالة الجوية السائدة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن المناطق في السعودية تشهد حاليًا تقلبات جوية تتضمن هبوب رياح نشطة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وانعدام الرؤية الأفقية، وسقوط أمطار غزيرة في عيد الفطر.

«الأرصاد»: ضرورة متابعة الطقس في عيد الفطر المبارك

وأشار المتحدث الرسمي للمركز، حسين محمد القحطاني، إلى أهمية متابعة تقارير الطقس واتباع تعليمات الجهات المختصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة لمرتادي الطرق السريعة والمناطق المفتوحة والمرتفعات والشواطئ، مع تمنياته بإجازة آمنة وسعيدة للجميع.

وأعلن المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية في المملكة تسجيل انخفاض ملحوظ بنسبة 80% في حالات العواصف الغبارية والرملية والأتربة المثارة في محافظة رفحاء خلال شهر مارس 2024، نتيجة لبرامج رؤية المملكة 2030 البيئية وتركيزها على الشأن المناخي لتحقيق مستقبل مستدام.

وذكر المركز أن شهر مارس 2024 شهد أدنى عدد لحالات العواصف الغبارية والرملية والأتربة المثارة في المملكة منذ 21 عاماً، مما يعتبر تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في الحفاظ على الاستدامة البيئية.