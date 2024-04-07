مصطفى شعبان: مفيش حد اسمه «بابا المجال» وهنيدي «راس حربة جيلي»

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن مسلسل «بابا المجال» الذي شارك فيه حقق نجاحا كبيرا، وإنه سمع الجمهور وهو يطلق عليه العديد من الألقاب ومن بينها لقب «مولانا العاشق»، وهناك أيضًا من يلقبه بـ«أيوب».

وأوضح «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه يحب الإلقاء ولكن لا يصح أن يلقب نفسه بلقب ما، معقبًا: «في الفن مفيش حد اسمه بابا المجال، والمجال به الكثير من الأبطال والفنانين».

وتابع: «هناك الكثير من الفنانيين من يستحق لقب بابا المجال.. أدي جيلي كله بابا المجال، الفنان كريم عبدالعزيز والسقا، وهنيدي رأس الحاربة اللي في جيلنا»، منوهًا بأنه سبق هذه الفترة لهؤلاء النجوم إنتاج ضعيف في السينما وعدد أفلام أقل.