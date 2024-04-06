مسلسل المعلم الحلقة 27.. هل يفك مصطفى شعبان لغز المخدرات المتسببة في حبس والده؟

أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة 26 من مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، كان أبرزها اعتراف «قلاش» بجزء من حقيقة المخدرات، التي تسببت في حبس «المعلم حامد» الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، الأمر الذي أثار تساؤلات حول «هل المعلم سيعلم أن عمه أبو زمزم وراء حبس والده».

هناك العديد من السيناريوهات التي أشارت إلى اقتراب المعلم من معرفة حقيقة حبس والده، خاصة أنه عندما عاد إلى الفيلا الخاصة به ساله عمه عن الحوار الذي دار بينه وبين المعلم قلاش، ليخبره مصطفى شعبان عما حدث بينها، الأمر الذي جعل القلق والتوتر يسيطر على وجه والد زمزم.

توقعات الجمهور للأحداث القادمة

وتوقع عدد كبير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، أحداث الحلقة القادمة، وأيضًا رد فعل مصطفى شعبان عندما يعرف حقيقة السبب في حبس والده المعلم حامد، وجاءت التعليقات كالتالي: «المعلم هيعرف الحقيقة وأن عمه عمل كدا ولكن مش هيتكلم وهيعمل خاطر لزمزم»، وكتب آخر: «المعلم مش هيقدر ينتقم من عمه نفسه هتصعب عليه»، بالإضافة إلى: «المعلم هينتقم من شداد والجنتل بس».

وخلال أحداث الحلقة 26 من المسلسل، اجتمع مصطفى شعبان مع الجنتل وطلب منه وضع لافتات جديدة باسم المعلم على المحلات، وذلك بعدما أصبحت ملكه رسميًا كما طلب تسجيل الملكية في الشهر العقاري.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في مسلسل المعلم العديد من الفنانين، بجانب مصطفى شعبان، ومنهم سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.