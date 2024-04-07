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دراما المتحدة

مصطفى شعبان ينتهي من تصوير مسلسل المعلم

كتب:

ضحى محمد
03:33 ص | الأحد 07 أبريل 2024
المعلم

المعلم

انتهى الفنان مصطفى شعبان من تصوير مسلسله المعلم، الذي يعرض في شهر رمضان 2024، قبل انتهاء الماراثون الرمضاني بأيّام قليلة.

نجاح مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان 

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بالعمل الدرامي المعلم، خاصة أنّ أحداثه تدور في إطار تشويقي اجتماعي شعبي.

أحداث مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم حول شخصية المعلم حامد، الذي يعمل كتاجر سمك يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، فيما يسعى المعلم لكسب سمعة مرموقة وتحقيق نجاحه في سوق السمك، بينما يكون ابنًا لأحد أكبر التجار في السوق، وخلال مجريات الحلقات، ينخرط المعلم في صراعات مع بعض شخصيات المسلسل بغية الانتقام عن والده.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك في مسلسل المعلم العديد من الفنانين، بجانب مصطفى شعبان، ومنهم سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.