مصطفى شعبان: «ربنا يكفيني شر الغرور.. وأحافظ على صحابي الحقيقيين»

رد الفنان مصطفى شعبان، على أنه من الممكن أن يكون شخصية مغرورة، قائلًا: «ربنا يكفيني شر الغرور.. لدي ميزة وهي الحفاظ على أصحابي الحقيقيين»، كما أنهم يساعدونه بشكل مباشر وسريع قبل الوقوع في أي خطأ.

استشارة الأصدقاء

وأشار «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن هناك أحد المسلسلات التي طلب الاستشارة فيها من أصدقائه لكي لا يكرر هذا العمل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا العمل تم إنتاجه في عام 2008.

ليس شخصية متهورة

وأوضح الفنان، أنه ليس شخصية متهورة ولكن كان هناك تسرع في اتخاذ قرار ما وكان يحتاج هذا القرار التفكير المسبق، منوهًا بأن القرار كان شغل كان يحتاج للتفكير مرة أخرى.