رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مصطفى شعبان: «ربنا يكفيني شر الغرور.. وأحافظ على صحابي الحقيقيين»

كتب:

شريف سليمان
07:14 م | الأحد 07 أبريل 2024
الفنان مصطفى شعبان

الفنان مصطفى شعبان

رد الفنان مصطفى شعبان، على أنه من الممكن أن يكون شخصية مغرورة، قائلًا: «ربنا يكفيني شر الغرور.. لدي ميزة وهي الحفاظ على أصحابي الحقيقيين»، كما أنهم يساعدونه بشكل مباشر وسريع قبل الوقوع في أي خطأ.

استشارة الأصدقاء

وأشار «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن هناك أحد المسلسلات التي طلب الاستشارة فيها من أصدقائه لكي لا يكرر هذا العمل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا العمل تم إنتاجه في عام 2008.

ليس شخصية متهورة

وأوضح الفنان، أنه ليس شخصية متهورة ولكن كان هناك تسرع في اتخاذ قرار ما وكان يحتاج هذا القرار التفكير المسبق، منوهًا بأن القرار كان شغل كان يحتاج للتفكير مرة أخرى.

اقرأ المزيد:

مصطفى شعبان ينتهي من تصوير مسلسل المعلم

مصطفى شعبان: استشعرت نجاح «المعلم» قبل عرضه

مسلسل المعلم الحلقة 27.. هل يفك مصطفى شعبان لغز المخدرات المتسببة في حبس والده؟

بعد تهديده.. هل يكشف مصطفى شعبان مكان المخدرات في مسلسل المعلم؟

«يعيشك مع كل مشهد».. ماذا قال الجمهور عن أداء مصطفى شعبان في مسلسل المعلم؟

بعد وفاتها في الحلقة 23 من مسلسل المعلم.. هل ينفذ مصطفى شعبان وصية زمزم
بقلم شريف سليمان