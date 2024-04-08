شروط الالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية بعد مد التقديم حتى 15 أبريل

حددت المدارس الرسمية الدولية، شروط الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، بعد أن تقرر مد فترة التقديم الإلكتروني حتى يوم الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري للقبول بالمستوى الأول رياض أطفال، مشددة على أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالشروط كاملة.

شروط الالتحاق المدارس الرسمية الدولية

تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي التربوي، شروط الالتحاق المدارس الرسمية الدولية، والتي أكدت أن التقديم يتم من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك من هنا، وهي كالآتي:

- ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهراً و29 يوم في أول أكتوبر من العام الحالي 2024.

- تخصيص نسبة 5% كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة

- في حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق في الشهر العقاري

مقابلة شخصية للطفل

- لابد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطي المهارات الآتية:

* المظهر الشخصي

* السلوك

* مهارات الرياضيات

* مبادئ معرفية

* المهارات الحركية

* مهارات التفكير

- عقب غلق باب التقديم إلكترونياً يتم مراجعة البيانات من قبل المتخصصين

- في حالة استيفاء البيانات الشروط المطلوبة يتم إبلاغ ولي الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بولي الأمر.

- يتم إرفاق الصور الآتية:

* نموذج التقديم للمستوى الأول رياض أطفال وبه البيانات كاملة مع توقيع ولي الأمر

* قائمة بكافة المستندات المطلوبة

مقابلة شخصية للوالدين

- في حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين

- لابد من حضور الوالدين للمقابلة الشخصية.

- يعد التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل مسئولية ولي الأمر ويعتبر هذا رفضاً صريحاً لالتحاق نجله للمدارس.

- يتم تقييم الوالدين من خلال مقابلة شخصية حول معلوماتهم عن المدارس الرسمية من حيث المناهج والنظام الدراسي وقناعتهم وسلوكهم في تربية الأطفال.

- يتم قبول الطالب طبقاً للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة ولي الأمر.

- في حالة تساوي درجة اختبار القبول يكون السن شرطاً تفضيلياً بحيث يؤخذ الأكبر سناً.

- يتم إبلاغ أولياء الأمور المقبولين فقط.

- يوقع ولي الأمر على كافة التعهدات والإقرارات التي تقرها وزارة التربية والتعليم بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية.