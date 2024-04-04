52 وظيفة جديدة في التربية والتعليم.. اعرف شروط التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف شاغرة في الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم الفني، بواقع 52 وظيفة إشرافية وهي مدير إدارة التنفيذ بالمناطق (مطلوب 22 وظيفة)، ومدير إدارة الصيانة بالمناطق (8 وظائف)، ومدير إدارة الشؤون الفنية بالمناطق (22 وظيفة).

شروط وظائف التربية والتعليم

مؤهل هندسي عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال العمل ووظيفته.

- بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة ومقترحات التطوير بملف مكون من 7 نسخ وعدد 4 صور شخصية حديثة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم العمل.

طريقة وموعد التقديم على الوظائف

وفقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة الكائن في (3 ش حسن المأمون – مدينة نصر – القاهرة) خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، في الفترة من 24 مارس وحتى 23 أبريل 2024.