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دراما المتحدة

المتحدثة باسم «اليونيسيف»: كل 10 دقائق يقتل أو يصاب طفل في قطاع غزة

كتب:

حسن سمير
09:51 م | الأحد 07 أبريل 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» تيس إنجرام، إننا حاولنا الاتصال مع الجانب الإسرائيلي للتنسيق معهم في تأمين طرق البعثة والعاملين في قطاع الإغاثة، مؤكدة أن كل 10 دقائق يقتل أو يصاب طفل في قطاع غزة.

أضافت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة: «نحن على حافة المجاعة في أي وقت من الآن، وهناك الكثير من الإصابات في قطاع غزة»، وفقًا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل.

 

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