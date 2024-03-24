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دراما المتحدة

مسلسل لحظة غضب الحلقة 15.. تقرير الطب الشرعي يبرّئ صبا مبارك

كتب:

محمد عزالدين
09:00 ص | الأحد 24 مارس 2024
صبا مبارك في لحظة غضب

صبا مبارك في لحظة غضب

عاشت «يمنى» صبا مبارك و«نيرة» ناردين فرج في حالة من السعادة، خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب، بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي أنّ وفاة «شريف» محمد فرج كانت بسبب غيبوبة سكر، وليس ضربة على الرأس، وذلك خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب، والذى يُعرض حصرياً على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 15

وتساءل البعض عمّا ستشهده الحلقة 15 مسلسل لحظة غضب، هل تكتشف الحقيقة كاملة أم ستشهد أحداثًا غير متوقعة خصوصا أنّ أحداث الحلقة 14 شهدت محاولة «يمنى» إلغاء سفرها، لكن «نيرة» طلبت منها أن تختفي لفترة، وسألت «آسر» علي قاسم عن سبب عدم حجز طائرة لها اليوم، فأكد أنّه لم يجد إلا طائرة فجر الغد.

وقررت يمنى السفر بعد أن ينتهي العزاء، والذي من المقرر أن يكون في منزلها، بناء على طلب شقيق زوجها «مصطفى» محمد شاهين.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويُعرض مسلسل لحظة غضب حصريًا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة  صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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بقلم محمد عزالدين