آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي.. الشروط المطلوبة

ينتهي خلال يومين التقديم في الوظائف القيادية في مصلحة الطب الشرعي التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مٌوضحا أبرز الشروط والمستندات المطلوبة.

شروط وظائف وزارة العدل:

من أبرز الشروط الحصول على ليسانس الحقوق، حيث تقع هذه الوظائف على رأس الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجهاز الإداري بمصلحة الطب الشرعي، ويُسهم شاغل الوظيفة في توجيه الأفراد العاملين بالوحدات الإدارية المكونة للإدارة العامة للشؤون القانونية والتنسيق بينها والرقابة عليها.

المستندات المطلوبة

1. بيان حالة وظيفية معتمد موضح به التأهيل العلمي والمؤهلات العلمية الحاصل عليها، الخبرة النوعية الزمنية والوظائف الإشرافية التي يشغلها المتقدم والدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها.

2. الخطط والبرامج التي يقرها المتقدم لتطوير العمل في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها، لتحسين أدائها ورفع كفائتها.

3. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم ومساهمته في الوحدة مدعما بالمستندات الدالة على ذلك.

4. شهادة حسن سير وسلوك.

5. صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجه وظهر)

6. صحيفة حالة جنائية للعاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

التقديم على وظائف الطب الشرعي

وحدد إعلان بوابة الوظائف الحكومية، آخر موعد للتقديم يوم 9 أبريل الجاري، على أن تقدم الطلبات باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام وزارة العدل، مرفقاً بها المستندات.