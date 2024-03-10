وظائف شاغرة في «الطب الشرعي» ومواني البحر الأحمر.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت بعض الجهات الحكومية اليوم، حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة، يستمر التقديم عليها لمدة شهر عبر بوابة الوظائف الحكومية.

الوظائف المطلوبة

وتشمل الوظائف المُعلنة عبر بوابة الوظائف الحكومية ما يلي.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.

- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

وترصد السطور التالية المهارات والشروط المطلوبة لشغل الوظائف وطرق التقديم عليها، كما يلي.

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف

- القدرة العالية على القيادة والتوجيه.

- امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال والعرض.

- القدرة على إدارة الوقت.

- القدرة على إعداد التقارير وصياغة النتائج والتوصيات.

- القدرة على إدارة التغيير.

- القدرة على رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها بما يكفل تحقيق الاهداف.

- القدرة على إدارة الازمات واتخاذ القرارات وحل المشكلات.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرةً أو قضاء مده كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

- البيانات الأساسية معتمدة موضحا بها (التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية - بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها - العلاوات التشجيعية - خطاب الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها).

- عدد (6) صورة شخصية مقاس (4×6) حديثة خلفية بيضاء.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطوير الهيئة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية (للعاملين بالجهاز الإداري للدولة).

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة رقم قومي.

- صحيفة حالة جنائية.

- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات طبقاَ للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة.

- أن يكون المتقدم لشغل وظيفة مصلحة الطب الشرعي حاصلا على ليسانس حقوق.

وتقدم الطلبات باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام وزارة العدل مرفقاً بها المستندات المطلوبة فيما يخص وظيفة مصلحة الطب الشرعي، اما بالنسبة لوظيفة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تُقدم الطلبات لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بمقر الهيئة في السويس، ولمزيد من التفاصيل حول الوظائف المعلنة يمكن الدخول هنا.