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دراما المتحدة

مصدر رفيع المستوى: استمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي

كتب:

شريف سليمان
11:33 م | الأحد 07 أبريل 2024
الوضع في قطاع غزة

الوضع في قطاع غزة

أفاد مصدر رفيع المستوى، باستمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية، وحضور قطري أمريكي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن مصدر رفيع المستوى، أكد بأن وفد حركة حماس يُجري اجتماعات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية.

كما أفاد مصدر رفيع المستوى بجهود مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بالقطاع بشكل فوري.

وأوضح مصدر رفيع المستوى استمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي.

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