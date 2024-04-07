مصدر رفيع المستوى: توافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة فورا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن مصدر رفيع المستوى أكد أن هناك توافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة بشكل فوري.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن مصدر رفيع المستوى، أكد بأن وفد حركة حماس يُجري اجتماعات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية.

كما أفاد مصدر رفيع المستوى بجهود مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بالقطاع بشكل فوري.

وأوضح مصدر رفيع المستوى استمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي.