«القاهرة الإخبارية»: لا توجد تأكيدات فلسطينية حول انسحاب الاحتلال من خان يونس

قال بشير جبر مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنّ المحاور التي كانت تتواجد فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية هي المحاور الشرقية لبلدة جباليا وكذلك المحور الشرقي لمدينة دير البلح في المحافظة الوسطى بالإضافة إلى مدينة ان يونس بشكل كامل والمحور الذي يفصل مدينة غزة عن الجنوب.

الآليات العسكرية الإسرائيلية تراجعت من هذه المحاور إلى المناطق الحدودية

وأضاف مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، عبر جولة المراسلين: «الآليات العسكرية الإسرائيلية تراجعت من هذه المحاور إلى المناطق الحدودية، وحتى صبيحة هذا اليوم كان هناك انتشارا كثيفا للآليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة خان يونس بأقصى جنوب قطاع غزة، وكانت هناك اشتباكات وقذائف تنهال على باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم في هذه المدينة».

لا توجد تأكيدات رسمية فلسطينية حول انسحاب هذه الآليات من مدينة خان يونس حتى اللحظة

وتابع مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، «هدأت هذه الأصوات وكأن هناك إعادة تموضع للآليات العسكرية الإسرائيلية في الناحية الشرقية من هذه المدينة ولكن لا توجد تأكيدات رسمية فلسطينية حول انسحاب هذه الآليات من مدينة خان يونس حتى اللحظة».