بث مباشر.. شاهد لحظة كسوف الشمس وتحول النهار إلى ليل «وأنت في بيتك»

في مشهد يبدو ساحرًا لبعض الأشخاص وقد يكون مرعبًا للبعض الآخر، تختفي خلاله أشعة الشمس بالكامل لبضع دقائق، ويتحول النهار إلى ظلامٍ دامس، في أثناء مرور القمر من أمام الشمس فيحجب أشعتها بالكامل، وسيؤثر الكسوف على حالة الطقس إذ تنخفض درجات الحرارة أثناء تلك الظاهرة التي تُسمى بكسوف الشمس الكلي.. لذا نُقدّم لك بثًا مباشرا لحظة بلحظة لكسوف الشمس الكلي.

بث مباشر لحظة بلحظة لكسوف الشمس الكلي

وكالة الفضاء الشهيرة «ناسا»، توفر بث مباشر عبر قناتها على يوتيوب، من أجل إتاحة الفرصة لرؤية الكسوف الكلي للشمس، الذي يحدث خلال ساعات قليلة، والذي سيكون تدريجيًا ويبدأ بكسوفٍ جزئي، ثم يتحول إلى كلي ثم يعود جزئيًا، حتى ينتهي تمامًا، في عملية قد تستغرف وقتًا يصل إلى 5 ساعات.

خريطة مسار الكسوف الشمسي الكلي بالكامل

ناسا توفر أيضًا خريطة عبر موقعها الرسمي، من أجل توضيح مسار كسوف الشمس بالكامل، ولحظة وصوله إلى البلاد التي ستشهد هذا الحدث، على أن تشاهد البلاد التي لم تشهد هذا الحدث لحظات بث مباشر لكسوف الشمس، وهو يتحرك عبر أمريكا الشمالية اليوم 8 أبريل 2024، ويسافر عبر المكسيك، عبر الولايات المتحدة من تكساس إلى ماين، وخارجًا عبر ساحل المحيط الأطلسي في كندا.. ويمكن رؤية خريطة الكسوف من هنا

موعد كسوف الشمس الكلي بتوقيت القاهرة

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيحجب وجه الشمس تماما، ليتسبب في ظلام دامس ستظلم السماء كما لو كان الفجر أو الغسق، وخلال هذه اللحظات ستوفر ناسا العديد من العلماء من أجل الإجابة على جميع الأسئلة الخاصة بكسوف الشمس، في أثناء البث المباشر لكسوف الشمس الكلي، الذي يرصد الحدث لحظة بلحظة.

ووجهت وكالة الفضاء الشهيرة، تحذيرات من النظر إلى الشمس في أثناء الكسوف الكلي بالتحديد مباشرة، دون حماية متخصصة للعين لمشاهدة الشمس، يمكن أيضًا استخدام طرق العرض غير المباشرة، مثل أجهزة العرض ذات الثقب، لتجربة الكسوف، أو ارتداء النظارات المخصصة لهذه الأحداث.

يبدأ الكسوف الجزئي الساعة 7:06 مساء بتوقيت القاهرة، بينما يبدأ الكسوف الكلي في بعض الدول في 8:27 مساء، على أن يمر في دول أخرى، تشهده في السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة، ويظهر في البث المباشر المذكور أعلاه.