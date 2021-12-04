بث مباشر من «البحوث الفلكية» لكشف تفاصيل ظاهرة كسوف الشمس

أتاح المعهد القومي للبحوث الفلكية، بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، بخصوص كسوف الشمس الذي يحدث الآن.

تكرار الظواهر الفلكية ليس علامة على نهاية الكون

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنَّ تكرار الظواهر الفلكية لا علاقة له على الإطلاق بعلامات نهاية الكون أو علامات الغضب، موضحاً أنَّ الظواهر التي يتمّ تكرارها هي ظواهر طبيعية.

استطلاع شهر جمادي فلكيا اليوم

وأضاف «القاضي»، أنَّ المعهد يعد أطلس للظواهر الفلكية هو يتم به حساب بداية الشهور العربية والظواهر الكبيرة تتيح الفرصة لتدقيق تلك الحسابات وتقليل فرص الخطر، مؤكداً أنَّ اليوم استطلاع شهر جمادي وفلكياً متوقع غداً غرفة شهر جماد الأولى 1343.