الأزهر ينشر 15معلومة فقهية عن ختم القرآن الكريم في رمضان

نشرت صفحة الأزهر الشريف على «فيسبوك» فيديو للدكتور معاذ شلبي، من علماء الأزهر، اليوم 29 من رمضان 1445 هجريًا، خصوصًا أنّ الكثير من المسلمين يختمون قراءة القرآن خلال الساعات المقبلة حتى نهاية الشهر الكريم.

ويتناول الفيديو 15 معلومة فقيهة عن ختم القرآن الكريم في رمضان، تتضمن الوضوء لتلاوة القرآن، والوضوء لسجود التلاوة، وقراءة القرآن للمتوفى، وجمع الأهل والأولاد لدعاء ختم القرآن: «حول هذه المسائل وغيرها.. تعرّف على 15 معلومة فقهية تهمك عن ختم القرآن الكريم في رمضان» بحسب ما نشرته صفحة الأزهر الرسمية، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

ختم القرآن الكريم في رمضان

وتحدث الدكتور معاذ شلبي عن 15 معلومة تخص ختم القرآن الكريم في رمضان تناولت ما يلي:

1- تجوز التلاوة من غير وضوء لو قرأ المسلم من حفظه لكتاب الله أو لم يلمس صفحات المصحف الشريف، مع العلم أن الوضوء لقراءة القرآن الكريم مستحب.

2- لا بد من الوضوء لمس صفحات القرآن الكريم من المصحف.

3- بالنسبة للقراءة من الهاتف فلا يعد لمس شاشة الهاتف في أثناء التلاوء من مس المصحف وبالتالي لا يجب له الوضوء.

4- تستحب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية القراءة وليس مع بداية كل سورة.

5- يستحب إعادة الاستعاذة مرة أخرى لو تركت القراءة ثم رجعت لها.

6- يستحب ترديد البسملة في بدايات كل السور ما عدا سورة التوبة.

7- إذا بدأت التلاوة من وسط السورة فأنت مخير بين أن تقول الاستعاذة والبسلمة أو الاستعاذة فقط وتبدأ القراءة.

سجدة التلاوة

8- إذا مررت بآية بها سجدة تلاوة يستحب السجود ويشترط الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة، ولو لم تكن متوضئا يجوز أن تكمل القراءة دون سجود لأن سجود التلاوة سنة لها ثواب كبير لكنها ليست واجبة.

9- تجوز قراءة القرآن للمتوفى، ورحمة الله تعالى واسعة يعطي القارئ ويعطي المتوفى ثواب هذه القراءة.

10- يستحب عند قراءة القرآن أن نجمل صوتنا ونحسنه وينبغي مراعاة الأحكام ومنها صحة التشكيل وتجويد الحروف والوقف والابتداء بشكل صحيح بحيث يتضح المعنى ولا يتغير.

دعاء ختم القرآن وتقبيل المصحف

11- يجوز تقبيل المصحف الشريف بعد القراءة من باب الإكرام والاحترام.

12- يجوز تضع علامة في المصحف تحدد الموضع الذي انهيت القراءة عنده.

13- ويستحب وضع الطيب على المصحف الشريف.

14- وضع المصحف في مكان مرتفع من باب تعظيم كلام الله، سبحانه وتعالى.

15- عند دعاء ختم القرآن يستحب جمع الأهل والأولاد وأن تدعي ربنا دعوات صالحة وهم يقولون آمين.