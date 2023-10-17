أمين الفتوى بدار الإفتاء: سجود التلاوة يحتاج إلى طهارة الثوب والمكان

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، يحتاج إلى طهارة الثوب والمكان والبدن، واستقبال القبلة، فكل ما يفعل لأداء سجود الصلاة، يفعل لأداء سجود التلاوة، حتى تقبل من الله سبحانه وتعالى.

قول النبي محمد عن سجود التلاوة

أكد «فخر» خلال حواره، ببرنامج «فتاوي الناس»، على قناة «الناس»، أن السيدة عائشة رضي الله عنها، روت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عندما سجد للتلاوة، قال «سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته»، هكذا كان سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول في سجود التلاوة.

أذكار سجود التلاوة

وتابع «فخر» أننا يمكن أن نذكر في سجود التلاوة، بكثير من الأذكار الواردة، سبحان ربي الأعلى ثلاثُا، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، واللهم حط بي عني خطيئة، وارفعني بها درجة، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.