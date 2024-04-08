بعد مغادرتها إريتريا.. 7 معلومات عن فرقاطة «المارشال شابوشنيكوف» الروسية

غادرت فرقاطة روسية تحمل اسم «المارشال شابوشنيكوف» التابعة لأسطول المحيط الهادئ، «ميناء مصوع» الإريتري بعد وصولها إلى الميناء في نهاية شهر مارس الماضي، في أول زيارة لسفينة روسية إلى إريتريا في تاريخ روسيا الحديث.

وأشارت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي، في بيان، وفق لوسائل إعلام روسية بينها شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى زيارة طاقم فرقاطة المارشال شابوشنيكوف معالم «ميناء مصوع» الإريتري في جولات سياحية، كما خاض البحارة مباريات رياضية ودية مع عناصر البحرية الإريترية

ونرصد أهم المعلومات عن فرقاطة «المارشال شابوشنيكوف» فيما يلي:

- بنيت فرقاطة «المارشال شابوشنيكوف»، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية في منتصف 1980.

فرقاطة «المارشال شابوشنيكوف» أول سفينة سوفيتية مضادة للغواصات

- تعد فرقاطة «المارشال شابوشنيكوف» أول سفينة سوفيتية مضادة للغواصات من «مشروع 1155».

- خضعت فرقاطة «المارشال شابوشنيكوف» للتحديث، وتسلمت أسلحة حديثة بينها صواريخ «كاليبر، أونيكس، تسيركون».

- تحمل فرقاطة «المارشال شابوشنيكوف» على متنها طوربيدات رباعية وقاذفات «آر بي يو 6000».

- شاركت فرقاطة «المارشال شابوشنيكوف» في التدريبات الاستراتيجية «فوستوك 2022»

- في 16 سبتمبر من العام الماضي 2023، زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فرقاطة المارشال شابوشنيكوف الروسية التابعة لأسطول المحيط الهادئ في مدينة فلاديفوستوك.