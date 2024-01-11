مباحثات لوزير الخارجية في إريتريا حول التعاون المشترك والوضع بالقرن الأفريقي

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية، سامح شكري، التقى فور وصوله إلى العاصمة الإريترية أسمرة، اليوم الخميس، مع وزير الشؤون الخارجية في دولة إريتريا، عثمان صالح، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات، قبيل لقاء الوزير شكري مع الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي.

ولفت بيان صدر عن وزارة الخارجية، قبل قليل، إلى أن الوزيرين حرصا في بداية المباحثات، على تأكيد اعتزازهما بعمق وصلابة العلاقات المصرية الإريترية على مدار العقود، وعزمهما على مواصلة العمل سوياً من أجل الارتقاء بها إلى آفاق رحبة من التعاون والتضامن، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصري والإريتري.

وزير الخارجية يستعرض التعاون بين الجانبين

وكشف السفير «أبو زيد» أن وزير الخارجية استعرض بشكل مفصل برامج ومشروعات التعاون القائمة والمقترحة بين الجانبين، وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات، والتى تشمل مجالات البنية التحتية والصحة والتدريب والمصائد السمكية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بحث الوضع الراهن في منطقة القرن الأفريقي

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول الوضع الراهن في منطقة القرن الأفريقي، وسبل التعامل مع ما يرتبط به من تحديات على شتى الأصعدة، حيث أكد الوزير شكري على ما توليه مصر من اهتمام بالغ باستقرار المنطقة ومتابعتها للتطورات الجارية، معرباً عن الدعم المصري الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة، التي تُمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.

كما تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا الإقليمية الهامة، مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث أكد سامح شكري على ضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وأهمية نفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة إلى القطاع، مشيراً إلى مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

تطورات الوضع الراهن في السودان

كما تناولت المباحثات تطورات الوضع الراهن في السودان وخطورته على استقرار هذا البلد الشقيق، ومصالح الشعب السوداني، وأكد «شكري» على الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به آلية دول جوار السودان في التعامل مع الأزمة، وبحث سبل الخروج منها وإمكانية التوصل لتسوية تضمن الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

وأضاف «أبو زيد» أن وزير خارجية إريتريا أكد من جانبه على ترحيبه باتمام تلك الزيارة، وحرصه على دعم وتعزيز علاقات الإخاء والتضامن بين البلدين، كما أعرب عن اهتمامه بمتابعة التشاور مع الجانب المصري حول مختلف القضايا المرتبطة بالقارة الافريقية ومنطقة القرن الأفريقي على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن تاريخ العلاقات المصرية الإريترية يملي على الدولتين تعزيز أواصر التعاون فيما بينهما.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزيري الخارجية اتفقا على مواصلة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، واستمرار التشاور خلال المرحلة القادمة، لوضع أطر متفق عليها لمواجهة التحديات المختلفة.