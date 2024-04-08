تداول 11 ألف طن بضائع عامة و680 شاحنة في مواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت 9 سفن، مشيرة إلى تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و680 شاحنة و924 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 339 شاحنة و846 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و341 شاحنة و78سيارة.

وصول 710 سيارة إلى ميناء بورتوفيق

وأضافت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صحفي، أن ميناء سفاجا سيشهد استقبال ثلاث سفن وهي «دليلة، الحرية1، والرياض»، بينما تغادر السفينتين الرياض وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 4625 طن بضائع و390 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، وهي بريدج، كوين نفرتيتى، أور وسينا.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي إكسبريس، وعلى متنها 710 سيارة بوزن 1420 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.