آخر موعد لتلقي طلبات العمل في موانئ البحر الأحمر.. الشروط والأوراق المطلوبة

تنتهي الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من تلقي طلبات الوظائف التخصصية القيادية يوم الثلاثاء 9 يناير، والتي تختص بضمان توفير احتياجات الهيئة من المشتريات بالكميات والسعر والجودة المناسبة، وإدارة حركة المخزون بالشكل الأمثل بهدف المحافظة على المال العام.

المهارات المطلوبة للمتقدمين

وأشارت الهيئة إلى المهارات الأساسية المطلوبة للوظائف، والتي تتطلب القــدرة علــى التـعامل مـع الحاسـب الآلي والـمـعرفة الكـافـية بإحدى اللغات الأجنبية والـمعرفة الـكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، واجتياز الاختبارات المقررة.

وأضافت أن المهارات الفنية المطلوبة لـ الوظائف تتطلب القدرة على القيادة والتوجيه، والمتابعة على التخطيط والمتابعة والقدرة على حل المشكلات، واتخاذ القرارات والقدرة العالية على التحليل والابتكار والإبداع، إضافة إلى القدرة العالية على الاتصال، والقدرة على العرض والتحليل.

الشروط المطلوبة للوظائف

واشترطت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمرفي المتقدمين لشغل الوظائف قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من وظائف المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة الأولى (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما، على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة

وحددت الهيئة عددا من المستندات التي يجب على المتقدمين لشغل الوظائف التقدم بها، وهي كالتالي:

- البيانات الأساسية معتمدة موضحا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية - بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة).

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها.

- العلاوات التشجيعية.

- خطاب الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخري يري المتقدم أضافتها).

- عدد (6) صورة شخصية حديثة خلفية بيضاء.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطوير الهيئة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية (للعاملين بالجهاز الإداري للدولة).

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة رقم قومي.

- صحيفة حالة جنائية.

- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.