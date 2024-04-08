حنفي جبالي يهنئ السيسي بعيد الفطر: سدد الله خطاكم لمواصلة مسيرة التنمية

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلا: «أعاده الله على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

وتعد هذه البرقية هي الأولى في فترة الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

نص برقية التهنئة من مجلس النواب إلى القيادة السياسية

وقال رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة: «يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يُسدد خطاكم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر، وأن يُعيد هذه المناسبات الدينية المباركة على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».