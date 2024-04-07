أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك 2024 بمحافظة الإسكندرية 

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية تحديد أماكن ساحات أداء صلاة عيد الفطر 2024، وعددها 281 مسجد وساحة، بعد سماح وزارة الأوقاف بفتح ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة أمام المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في جميع أحياء الإسكندرية، وتحدد عدد الساحات حسب الكثافة السكانية في كل منطقة وإليكم ساحات صلاة العيد 2024 بالإسكندرية.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2024 بحي شرق

وأوضحت «الأوقاف»، أنه جرى تخصيص 16 ساحة صلاة عيد الفطر 2024 بحي شرق بمحافظة الإسكندرية وهي، سليماني محمود كليوباترا الزنانيري الصابرين سموحة، ورياض الصالحين والصديق سبورتنج التقوى شارع الترعة أبو سليمان، العلم والإيمان شدس، أبو هريرة أبو سليمان، مسجد الجهاد أبو سليمان، الخلفاء أبو سليمان، نور الإسلام باكوس، زقزوق غبريال، التوبة المحمودية أبو سليمان، الإسراء الرمل الميري، الرعاية وينجت، جليم ترام جليم، الكبير السيوف، التوحيد أرض الأرز.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر بحي غرب

وخصصت مديرية أوقاف الإسكندرية 21 ساحة بحي غرب لأداء صلاة عيد الفطر 2024، وضمت أهم وأكبر مساجد بمناطق غرب الإسكندرية وهي، ساحة مسجد سيدي القباري بالقباري، وساحة مسجد أبو عمر الورديان، ساحة مسجد الإمام الشافعي نجع العرب، ساحة السنية أرض الموز بالقباري، ساحة مسجد الأبرار الورديان.

كما جرى تخصيص ساحة مسجد الميري كرموز، ساحة مسجد الفلاح بشارع رشيد رضا، مسجد مدور الشام بشارع الشمس كرموز، مسجد الأبرار بالمأوى، الدغيدي ترعة المحمودية، ساحة مسجد بدر شارع 12 كرموز،مسجد ناصر السنة صينية الورديان، ساحة مسجد سعد زكي الورديان، ساحة مسجد التوحيد الغيطاني المتراس، مسجد الرحمة شارع الجلاء الورديان، مسجد عباد الرحمن شارع رشيد رضا الورديان، مسجد رشاد عثمان شارع الأمير لؤلؤ المتراس، مسجد الجمل شارع المكس الورديان، مسجد التوفيق شارع خوفو كرموز، ساحة مسجد المصري وعلام شارع جميل ثابت كرموز، اللبان شارع راغب باشا كرموز

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في حي العامرية

وأعلنت أوقاف الإسكندرية عن توزيع 39 ساحة لصلاة العيد في حي العامرية وهم ، ساحة مسجد الإخلاص أمام محطة القطار، مركز شباب الجزائر قرية الجزائر،المحطة كنج مريوط، مسجد الصحابة قبلي السكة الكنج، الكابلات شارع الكابلات، مركز شباب عرابي قرية عرابي، ساحة قرية فلسطين، وساحة مسجد طيبة«1» بقرية طيبة النهضة، مسجد الصالحين الكيلو 26 ساحة قرية الوادي، ساحة مسجد الحق مساكن الزواج الحديث، مسجد عباد الرحمن مساكن الزواج الحديق، ساحة مبارك«1» مساكن مبارك،، الهداية فنجري 1، 2، ساحة مسجد السلام عبد القادر بحري، ومسجد الإيمان عبد القادر قبلي، مركز شباب الناصرية بالناصرية القديمة، مسجدالتوحيد بالناصرية الجديدة، مركز شباب حارث، ساحة مسجد الرحمن بقرية المسيري، ساحة القوات المسلحة الكيلو 27 أمام المرور، ساحة شارع 20 الكافوري، ساحة التوبة أمام سنترال الكابلات، ساحة الهويس، ساحة مسجد الصديق شارع الإدارة، ساحة قرية سند2، وساحات الكرنك

إضافة إلى ساحة أبو سنبل، واليمن، الرحمن مدخل النهضة الوفاء والأمل، العلا الشرقي، بغداد،وأبو مسعود ،و الجلاء الكيلو 50، ساحة مسجد الرحمن سجاد الناصرية، ساحة مسجد سماحة الإسلام بمنطقة السفن، العامرية أمام المستشفى، عباد الرحمن بجوار قشوع.

أماكن ساحات الدخيلة

كما جرى تخصيص ساحة المكس، أمام سواحل المكس، وادي القمر، أمام صيدلية عشري، محكمة الدخيلة، أمام المحكمة، الصحالين بالدخيلة الجبل، أبو ناجي، الدخيلة بحري، مسجد أم المؤمنين، الدخيلة، ومسجد حكمت أمام موقف الميني باص، البيطاش آخر شهر العسل، مسجد النور بوابة 8 آخر شارع فضة، مسجد أبو ذر الغفاري الهانوفيل آخر السوق، الكريم الهانوفيل المساكن، مسجد العوامي الهانوفيل بجوار السنترال، ساحة مسجد علي بن أبي طالب أبو يوسف شارع الحديد والصلب، الروضة الخضراء أبو يوسف شارع أبو يوسف، الأحمدي الكيلو 19 أبو يوسف قبلي، المهدي مساكن الكيلو 12، أبو الوفا الكيلو 22 طريق مطروح أمام جهينة، أبو تلات آخر شارع أبو تلات، النصر الكيلو 26 بحري، المدينة المنورة البيطاش شارع الحديد والصلب، نصر الله وافي أول شارع أكتوبر شاطئ النخيل، الإسراء والمعراج أمام موقف مساكن 21، قباء الكيلو 21 أمام الشرطة العسكرية، أبو تلات مسجد أبو تلات الكبير آخر شارع أبو تلات وسط الإسكندرية.

ساحات صلاة عيد الفطر بوسط الإسكندرية

وتم تخصيص 15 ساحة بحي وسط وهي: القائد إبراهيم محطة الرمل، القصبجي الرصافة محرم بك، أولياء الرحمن الغيط الصعيدي، مجد الإسلام الأزاريطة، أبو زيد الحضرة قبلي، عبدالعزيز السيد الحضرة القبلية، المروة منشية النزهة، السلام الحضرة القبلية، الجمعية العمرانية كوم الدكة، المقدس العطارين، أولاد الشيخ الجديد محرم بك، الإيمان الحضرة، وفاطمة جابر أمبروزو، الصالحين غربال آخر شارع محسن محرم بك، الفتح امبروزو خلف المستشفى الإيطالي.

حي المنتزه

وفى المنتزه تم تحديد 34 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وهم :

- مسجد هدى الإسلام سيدي بشر قبلي

- ساحة مركز شباب المعمورة، مسجد النور العصافرة بحري، مسجد سيدي بشر، ساحة مستشفى شرق المدينة سيدي بشر بحري،

- ساحة ميدان المندرة المندرة بحري، مسجد الجليل المتعال العصافرة بحري، ساحة ميدان المنتزه، المعمورة الشاطئ المعمورة الشاطئ، مسجد رب النقيب المندرة خلف حسني، الوعي الإسلامي العصافرة قبلي شارع 45، مسجد الفرج المندرة قبلي.

الصالحين سيدي بشر شارع القاهرة

المنتزه شارع التحرير العصافرة قبلي، مسجد أولى النهى طوسون، شارع محمد فريد سيدي بشر قبلي، أبو بكر الصديق العصافرة قبلي، الرحمن الرحيم شارع المهداوي المندرة قبلي، الشهيد محمد مرسي شارع خليل حمادة، النهضة أبو قير.

العزيز الحكيم شارع 30 الجديد المندرة

عزبة الجبل المعمورة الشاطئ، محمود فوزي العصافرة بحري، فاطمة الزهراء شارع 30 بجوار مدرسة عرامة، عمر عز العرب المعمورة الشاطئ، فاطمة الزهراء طوسون خلف التأمين الصحي، الفرج طوسون مزلقان البحرية، سيدي بشر بحري أمام المقابر، أم القرى شارع 20، الهدى أرض التوبة، ساحة شارع 45، عثمان بن عفان من شارع 45، المصلحة الطابية.

ساحات حي الجمرك

وفى حي الجمرك جرى تخصيص 10 ساحات لصلاة عيد الفطر وهي :

المرسي أبو العباس ميدان المساجد، البردي شارع عبد المنعم اللبان، شلتوت حارة اليهود، الروضة شارع فرنسا المنشية.

العمري شارع أبي الدرداء، خطاب شارع صقر باشا، الفحام شارع مسجد الفحام الحافي شارع جلال رمضان، أبناء سلمون شارع النصر، الطابية مستشفى رأس التين.

ساحات في برج العرب

وخصصت أوقاف الإسكندرية 26 ساحة في مدينة برج العرب لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وهم:.

- مركز شباب البرج الجديد، مركز شباب بهيج،قرية العلا البنجر، قرية المركزية البنجر، قرية رحيم بجوار البصرة.

- الفتح الإسلامي البرج الجديد، قرية محمد فريد البنجر، بجوار مسجد المروة البرج القديم، أبو صير الساحل الشمالي، القرية الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة البنجر، قرية أبو بكر مريوط، قرية البصرة مريوط، قرية أبو زهرة البنجر، قرية مصطفى إسماعيل البنجر، نجع كاتب البنجر، القرية السابعة البنجر، بجوار مسجد الرحمة الهوارية، بجوار مسجد الإيمان الهوارية، بجوار مسجد الفتح الإسلامي الهوارية، بجوار مسجد النور طريق المطار.

- نجع السراحنة طريق الكافوري، قرية التكامل البنجر.

صلاة عيد الفطر بمحرم بك

وتم تخصص 33 ساحة بمنطقة محرم بك بينهم، الإخلاص أبيس 2 مركز الشباب بجوار المسجد الكبير، السلام عزبة سكينة القديمة، القدس كوبري الناموس، جمعية جانوتي أمام الجمعية، البكاتوشي حجر النواتية البر القبلي،الرحمن كوبري الناموس.

- جمعية التوفيق المطار أمام المسجد، وأبو بكر الصديق عزبة منسي بجوار شركة لورد.

- نادي الصيد أمام مسجد الرحمن، الحمد لله الحضرة الجديدة طريق المحمودية.

- الأنصار عزبة المطار أمام مطار النزهة.

- أبيس5/8 أبيس الثامنة، مسجد العزيز الهادي المطار شارع السوق.