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دراما المتحدة

«مدبولي» يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

كتب:

أسماء زايد
11:18 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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