عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي بنى علاقات قوية مع المصريين على مدار 10 سنوات

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح على مدار 10 سنوات في بناء علاقة قوية مع الشعب المصري تقوم على الثقة والمصارحة والوضوح، موضحا أنّ العقد الماضي كان بمثابة ملحمة مصرية من العمل المتواصل وكأنه سباقا مع الزمن.

وأضاف صبور، أنّه في الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية حربا قوية ضد جماعات الشر والإرهاب في سيناء، كانت ثورة البناء والتعمير تصيب كل شبر من أرض الوطن، لتحقق مصر نهضة غير مسبوقة، كذلك المعركة التي خاضتها الدولة من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأوضح أنّ الرئيس السيسي كان حريصا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يتزامن مع انطلاق الولاية الجديدة، على تجديد العهد والوعد مع المصريين، حيث أكد الرئيس الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي من خلال توطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، ما يساهم في استمرار التحسن الاقتصادي الذي بدأ مؤخرا، مع إتمام صفقة الاستثمار المشترك بين مصر والإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وأكد حرص الرئيس على دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق دعوة الرئيس للحوار الوطني في أبريل 2022، حيث وجّه الرئيس الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار لدعم الشباب وتمكين المرأة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية كافة، مشددا على أنّ الفضل الأول في نجاح الحوار الوطني يرجع للرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب الدعوة للحوار والداعم الأول لمخرجاته.

وثمّن النائب أحمد صبور حرص الرئيس على وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له، من خلال رفع جودة الحياة، وتوفير بيئة التعليم الجيد، والخدمات الصحية اللائقة، والسكن الكريم، وهو ما يتضمنه المفهوم الشامل لحقوق الإنسان التي تبناها الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه الحكم.