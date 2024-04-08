إجراء حكومي جديد لضبط الأسواق.. معلومات عن رادار الأسعار وموعد تطبيقه

عملت الحكومة على توسيع المتابعة الميدانية للرصد الميداني لتشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، ليوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار.

تطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع

وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء، وفق بيان للحكومة أنَّه تمّ تطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع، مشيرًا إلى تفاصيل تطبيق محمول «رادار الأسعار» والذى ينطلق يوليو المقبل، موضحا المزايا التالية:

- تمّ الانتهاء من تطوير التطبيق.

- من المزمع إطلاق التطبيق في يوليو المقبل 2024.

- تمكين المستهلك من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة من السلع في الأسواق المصرية.

- يتيح التطبيق للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وارفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.

- يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين.

- يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين.

- يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق.

- تعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته.

تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية

- سيتمّ تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية.

- تعتمد اللوحة على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية موحدة، بما يشمل: «الأسعار المحلية، الأسعار العالمية، الإنتاج، الاستهلاك، التصدير، الاستيراد، التصدير».

- لكل سلعة على مستوى تفصيلي.

توضح المنصة الأسعار العالمية لكل سلعة، والصادرات والواردات والأسواق العالمية المختلفة للسلعة لاستكمال الرؤية المطلوبة.