تطبيق رادار الأسعار.. الحكومة تكشف المزايا وموعد الإتاحة للجميع

انتهت الحكومة من تطوير تطبيق رادار الأسعار، موضحة أن التطبيق يوفر الكثير من المزايا للمستخدم تأتي في إطار جهود الدولة لمراقبة الأسواق وأسعار السلع الغذائية بالتزامن مع إطلاق مبادرة لخفض الأسعار، مؤكدة على أهمية أن تكون هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد خاصة مع توافر العملة الأجنبية وتلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.

مزايا تطبيق رادار الأسعار

- يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة

- إرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه

- يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله

- يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات

- يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق

- يمكن من تعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته

- تمكين المستهلك من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة

- التطبيق من المزمع إطلاقه في يوليو المقبل

تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية

وأشار أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، إلى أنه تم أيضاً تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية، وتفاصيلها كالآتي:

- تعتمد على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية موحدة

- تشمب الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير والأسعار المحلية والدولية

- تشمل تفاصيل كل سلعة على مستوى تفصيلي

- توضح المنصة الأسعار العالمية لكل سلعة

- توضح المنصة الصادرات والواردات والأسواق العالمية المختلفة للسلعة

مسارات التحرك المقترحة خلال المرحلة المقبلة

تتحرك الحكومة خلال الفترة المقبلة وفق مجموعة من المسارات وهي حسب بيان رسمي لمجلس الوزراء كالآتي:

- توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين

- ربط البيانات بالفاتورة الإلكترونية

- تفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية

- الوقوف على حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون

- سرعة إطلاق تطبيق المحمول «رادار الأسعار» بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

- توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة

- استمرار عمليات الرصد اليومية

- التأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار

- بناء نموذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن

- إطلاق تحذيرات قبل أي أزمات سعرية

- تشكيل لجان نوعية من المختصين بالغرف التجارية واتحاد الصناعات لدراسة الأفكار الواردة من الخبراء والمواطنين لتفعيلها.