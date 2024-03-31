هبوط أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق.. بينها السكر والزيت

شهدت أسعار السلع الغذائية، اليوم، تراجعا ملحوظا في الأسواق المحلية المصرية، أهمها «الزيت -السكر- الشاي- الفول»، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية

وتراجعت أسعار زيت الذرة في الأسواق بنحو 8.69%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 121 جنيها تقريبا.

تراجع أسعار الفول المعبأ

وتراجعت أسعار الفول المعبأ نحو 0.12%، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 56.48 جنيه للكيلو.

أسعار الشاي اليوم

وشهدت أسعار الشاي تراجعا نحو 3.45%، إذ سجل متوسط سعر العبوة 40 جراما، نحو 11.46 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الفول الجروش

أما أسعار الفول المعبأ شهدت تراجعا بنحو 6.68%، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 55.3 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار السكر

تراجع السعر بنحو 7.38 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 41.55 جنيه للكيلو، كما توفرة الحكومة بسعر 27 جنيها في المنافذ ومعارض أهلا رمضان.

تراجع أسعار الزيت اليوم

وتراجعت أسعار زيت عباد الشمس في الأسواق نحو 16.83%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 94.5 جنيه.