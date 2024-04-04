إرشادات «حماية المستهلك» بشأن تناول الطعام والحلويات خلال العيد

وجه جهاز حماية المستهلك، بعض التحذيرات لمصابي السِمنة والبدانة والأمراض المزمنة بشأن الإقبال على الطعام خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على توخي الحذر من التناول المفرط للكعك والبسكويت والحلويات، لما تحتوي عليه من سكريات ودهون وسعرات حرارية عالية.

تغير نظام الأكل تدريجيًا لمن يعانون الأمراض المزمنة

وأكد الجهاز، خلال نشرته التوعوية التي ينشرها تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، على إعداد أصناف محددة من الطعام تتناسب مع مرضهم ونظام تغذيتهم، تجنبًا لحدوث مضاعفات وإرتفاع ضغط الدم وخلافه من المشكلات الصحية التي تطرأ نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة والحلويات بعد الخروج من الصيام مباشرةً، لافتًا إلى أن المعدة تعودت على نظام معين في تناول الوجبات، ويجب تغير النظام تدريجيًا خاصةً لمن يعانون من الأمراض المزمنة حفاظاً على سلامتهم الصحية.

تأخير وجبة الإفطار يوم العيد

ولفت الجهاز، إلى ضرورة الإقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تناول التمر قبل التوجه لصلاة العيد وتأخير وجبة اففطار والبدء في تغير نظام الأكل تدريجيًا، مطالبًا بالإعتدال في تناول الحلويات والوجبات تجنبًا لحدوث التلبكات المعوية والإسهال.

التدخين على الريق يسبب التهاب المريء

وفي سياق النصائح التي يقدمها الجهاز للمواطنين خلال فترة العيد، شدد على عدم التدخين أو شرب الشاي والقهوة على معدة خاوية، موضحًا أن ذلك يسبب الإصابة بإضراب والتهاب المريء والمعدة، ويسبب فقدان الشهية وحموضة المعدة وزيادة ضربات القلب.