ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1609 قضية متنوعة.

وأسفرت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12 ألفا و256 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد

وأسفرت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 368 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 112 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مباني، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.