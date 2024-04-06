رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مخزني مستلزمات طبية دون ترخيص بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:13 م | السبت 06 أبريل 2024
مخزن أدوية

مخزن أدوية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بإدارة مخزنين ومزاولة مهنة بدون ترخيص، كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل، وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر داخل المخزنين على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة، واعترفا بإدارتهما المخزنين بدون تـرخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصـد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص في بني سويف

ضبط 220 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر في مخزن غير مرخص بطنطا

ضبط أدوية مغشوشة داخل مخزن خلال حملة تفتيشية بأسيوط

التحفظ على أدوية طبية داخل مخزن غير مرخص في بني سويف
بقلم محمد بركات