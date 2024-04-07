ضبط مالك مكتب سفريات بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج من 10 أشخاص، مقيمون بدائرة المركز، بتضررهم من مالك مكتب سفريات، مقيم بدائرة المركز، للاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 270 ألف جنيه، نظير استخراج تأشيرات السفر لأداء العمرة، إلا أنهم فوجئوا بأن التأشيرات وهمية ورفض رد المبالغ المالية لهم.

وتمكنت الأجهزة من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.