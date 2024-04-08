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دراما المتحدة

ضبط 186 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

كتب:

محمد بركات
12:12 م | الإثنين 08 أبريل 2024
مواد تموينية

مواد تموينية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط المسئولين عن مصنعين، كائنين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية،  لإنتاجهم الأسماك المدخنة مستخدمين خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين، تمهيدا لطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بالمصنعين المشار إليهما على 170 طن أسماك مجمدة، و16 طنا أسماك مدخنة جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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