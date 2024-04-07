سعر السكر اليوم في الأسواق وبطاقة التموين اليوم الأحد 7-4-2024

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر، حيث يقبل المصريون على صنع الكعك والبسكوت، ما يعني زيادة الطلب على سعر السكر اليوم الأحد 7-4-2024 في الأسواق، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والسكر، بحسب آخر تحديثات معلنة للأسعار المحددة في بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية.

سعر السكر اليوم الأحد 31-2-2024 في المنافذ والمحلات التجارية

وترصد السطور التالية سعر السكر في الأسواق وبطاقات التموين، كما يلي.

وشهد سعر السكر في السوق المحلي استقرارا واضحا، حيث يبدأ سعر الكيلو بـ27 جنيها، في حين تسمح بعض المحال التجارية بالحصول على كيسين فقط من السكر يوميا.

أسعار السكر في بطاقات التموين

تتيح وزارة التموين صرف كيلو السكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جرام بـ30 جنيها، حيث إنّ لكل مواطن على بطاقة التموين كيلو سكر وزجاجة زيت، وبحد أقصى 6 كيلو سكر مٌدعم و4 زجاجات زيت.

وتتيح وزارة التاموين استمرار صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو جرام، وكيلو سكر على البطاقة التي تشمل 3 أفراد أو أقل.