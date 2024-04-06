وزارة التموين تشكل غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع وصرفها في المحافظات

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون التوزيع، يفيد بالمتابعة اليومية للتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة، وتوافر الخبز البلدي المدعم، وبيعة للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأكد «المصيلحي» إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وأخرى بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع.

الوزير يتابع موقف ضخ السلع

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتابع يوميًا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة، وكذلك توافر ‏الوقود وأسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات، ومن جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني على أرض الواقع.

كما صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن الوزير يتابع يوميا ضخ السلع واللحوم أيضًا.

إنشاء غرف مركزية

وأشار إلى أن الوزير وجه مديري المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة الى غرف عمليات بالإدارة التابعة لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.

كما شملت التعليمات المتابعة اللحظية لتوافر ‏السلع بكافة الأنشطة التجارية والتموينية، وكذلك توافر الوقود والمرور عليها ‏للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة والمرور على مستودعات الغاز، ‏للتأكد من الالتزام ببيع الاسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة.

وأضاف أن الوزير شدد على المديريات بمتابعة عمل المخابز يوميا وتوافر الدقيق بها، وكذلك انتظام عمل مخازن الجملة والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.‏