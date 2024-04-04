«التموين» تعلن انخفاض سعر زجاجة الزيت 15 جنيها والأرز 5 جنيهات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر زجاجة الزيت والأرز والدقيق والسمنة، من خلال الكميات التي يتم طرحها للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

تخفيض سعر زجاجة الزيت في مجمعات التموين

وأكدت وزارة التموين أن المجمعات الاستهلاكية تشهد حاليًا طرح كميات من الزيت وتصل سعر زجاجة الزيت 60 جنيها بدلا من 75 جنيها لزجاجة الزيت وزن 700 جرام.

وأكدت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، أنه بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنّ المجمعات الاستهلاكية تشهد حاليا توفير كل السلع التموينية وتوفير كعك العيد ومنتجاته بمناسبة العيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة تصل إلى 25% تيسرت على المواطنين.

توفير السلع الغذائية وبكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

وطمأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين، بتوفير السلع الغذائية وبكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم طوال شهر رمضان، واستعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وتلقى الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القاب للصناعات الغذائية وأفاد التقرير أن المجمعات الاستهلاكي تفتح أبوابها يوميا أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية إضافة إلى صرفها السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية.

أسعار السلع الغذائية

وخلال جولة تفقدية للمركز الاعلامى بوزارة التموين على إحدى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة تم ملاحظة أن جميع الاسعار مدونة على السلع قبل وبعد التخفيض كالتالي:

زجاجة الزيت خليط 700 جرام بسعر 60 جنيها بدلا من 75 جنيها.

الدقيق بسعر 28 جنيها بدلا من 31.50.

علبة سمن كريستال 135 جنيها بدلا من 185 جنيها.

أرز هندي الكيلو 25 جنيها بدلا من 30 جنيها.

وقال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إنّ هناك حملات مكثفة مع الطب البيطري والصحة لسحب عينات من كل السلع الأساسية للتأكد من صلاحيتها.