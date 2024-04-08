ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا

أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة، منها السفينة «SCARLET LADY» التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا، وقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأكدت هيئة ميناء دمياط، في بيان، جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجات المواطنين من القمح.

حركة الصادرات والواردات

وبحسب بيان الهيئة، سجلت حركة الصادر من البضائع العامة 54 ألفا و38 طنا، تشمل 2450 طن علف بنجر، و2615 طن مولاس، و10 آلاف و984 طن كلينكر صب، و22 ألفا و888 طن يوريا صب، و1550 طن أسمنت صب، و13 ألفا و551 طن بضائع متنوعة.

كما سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفا و890 طنا، تشمل 15 ألفا و200 طن قمح، و1530 طن ذرة، و9257 طن خردة، و7434 طن حديد، و2469 طن خشب أبلكاش.

رصيد صومعة الحبوب

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 202 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3904 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 4040 طنًا.

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170 ألفا و305 طنًا، كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3658 طن قمح متجها إلى صوامع كوم أبو راضي والقليوبية، وسجل عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 6634 شاحنة.