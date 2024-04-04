ميناء دمياط يعلن استقبال 5 سفن ومغادرة 11 أخرى خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

حركة الواردات والصادرات بميناء دمياط

بحسب البيان، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35 ألف و184 طنا، تشمل: 3 آلاف طن مولاس و11 ألف و844 طن رمل صب، و11 ألف و788 طن يوريا صب، و355 طن بصل معبأ، و 1101 طن أسمنت معبأ و150 طن كسب فول صويا، و6 آلاف و946 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألف و336 طنا، تشمل: 25 ألف و383 طن قمح، و10 آلاف و164 طن خردة و5 آلاف و323 طن حديد و750 طن مولاس، و716 طن خشب زان.

وأضاف البيان، أن حركة الصادر من الحاويات 856 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 386 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4 آلاف و144 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63 ألف و657 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143 ألف و785 طنًا، فيما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2466 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6 آلاف شاحنة.