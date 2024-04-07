مصر تتسلم 30 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحري

تسلّمت مصر عبر ميناء دمياط البحري، السفينة «LILA PIRAEUS» والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 مترًا وعرضها 26 مترًا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ30 ألفا و204 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء

وأعلنت هيئة ميناء دمياط، أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 60 ألفًا و734 طنا تشمل 6 آلاف و900 طن علف بنجر، و2625 طن مولاس و11 ألفًا و236 طن كلينكر صب، و16 ألفًا و355 طن يوريا صب، و4122 طن أسمنت صب و19 ألفًا و496 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفا و595 طن تشمل 12 ألفا و582 طن قمح و7 آلاف و710 أطنان خردة و7 آلاف و263 طن حديد و4040 طن أبلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 419 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3232 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46 ألفا و236 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 160 ألفا و630 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2428 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة والقليوبية، وقطار آخر بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدما قادمة من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6626 شاحنة.