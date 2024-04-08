محافظ قنا يزور فتيات دار الرحمة بنجع حمادي: سنقدم الدعم حتى بر الأمان

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، دار الرحمة الإسلامية لرعاية الفتيات الأيتام بمدينة نجع حمادي، وذلك في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، للاطمئنان على الفتيات والاستماع لمطالبهن.

ورافق المحافظ حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، والشيخ أحمد أبوالوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، والدكتور أشرف عبد الشافي مدير إدارة نجع حمادي الأزهرية، وسميحة سعد مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، والدكتورة سلمى القاضي عضو المكتب الفنى بمديرية الصحة.

المحافظ يستمع للفتيات

واستمع محافظ قنا للفتيات وتبادل معهن اطراف الحديث حول مدى رضاهن على مستوى المعاملة والخدمات المقدمة بالدار، فضلا عن الاطمئنان على مستوى تقدمهم في الدراسة.

وأكد محافظ قنا أهمية دور رعاية الأيتام في تقديم الدعم حتى تصل الفتيات إلى بر الأمان، خاصة أن الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم، لافتا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الرعاية الكاملة لأطفال دور الرعاية والأيتام والعمل على دمجهم فى المجتمع.

كما أعربت وفاء حسن الخولي مدير دار الرحمة، عن سعادتها بدعم محافظ قنا للدار ومشاركته الأطفال جميع المناسبات.

كما عبرت الفتيات عن سعادتهن بتلك الزيارة المعتادة لمحافظ قنا إليهن، وأكدن أنها أدخلت الفرحة علي قلوبهن متمنين تكرارها دائما.

في نهاية الزيارة وزع محافظ قنا ووكيل وزارة التضامن علي الفتيات مبالغ نقدية لشراء متطلبات عيد الفطر المبارك، مما أدخل البهجة والسرور على نفوسهن.