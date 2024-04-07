محافظ قنا يكرم 50 من حفظة القرآن الكريم بفرشوط

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 50 من حفظة القرآن الكريم، خلال الحفل الذي نظمته جمعية اتحاد عرب الأنصار الخیریة بفرشوط، بحضور ورعاية النائب محمد عزت القاضي عضو مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والأب زكريا راعي كنيسة مار جرجس، وعزت قناوي رئيس مجلس ومدينة فرشوط، ورجال الأزهر الشريف والكنيسة، ولفيف من أهالي واولياء أمور الأطفال المكرمين.

تكريم حفظة القرآن الكريم

أعرب محافظ قنا عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي تشجيعاً وتحفيزاً لهم على الاستمرار بالحفظ، والتمسك بكلام الله عز وجل، لان القرآن الكريم قيمة روحية تطمئن معه النفس بالسكينة والرحمة، لافتا إلى أن تحفيظ القرآن للأطفال، يساعد على تنشئتهم على الأخلاق الحميدة، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، فضلا على تضمنه فضائل وكرامات لصاحبه في الدنيا والآخرة وهو يعد بمثابة دستور للامة الإسلامية، مشيرا إلى أن محافظة قنا تضم كنوزاً من المواهب أصحاب الأصوات الذهبية من حفظة القرآن الكريم.

شهيد القرآن الكريم

وعلى هامش الحفل، وفى لفته انسانية، كرم محافظ قنا والد شهيد القرآن الكريم الطفل حسين محمد حافظ، الذي لقي مصرعه غرقا في مياه ترعة بفرشوط، وكان رحمة الله عليه ضمن العشرة المتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم ، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يكون شافعاً لوالديه يوم القيامة. وفى نهاية الاحتفال، قدم النائب محمد عزت، المصحف الشريف لمحافظ قنا، تقديراً لدعمه واهتمامه المستمر بحفظة القرآن الكريم داخل الجمعيات الخيرية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.

كما قام «الداودي» بتسليم الجوائز القيمة وشهادات التقدير لعدد 50 من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى تكريم معلمي ومحفظى القرآن الكريم بالجمعية.

يذكر أن الحفل بدأ بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لفضيلة الشیخ یاسر الدویك، تلاها فقرة من المديح والانشاد الدينى قدمتها فرقة احباب النبي بفرشوط.