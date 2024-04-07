التحالف الوطني ينظم حفل إفطار جماعي لـ300 طفل في مطروح بمناسبة يوم اليتيم

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حفل إفطار لـ300 طفل يتيم، وعدد من الأطفال ذوي الهمم بمحافظة مطروح، بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم والذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل.

9 رحلات عمرة للأطفال

وأشار التحالف الوطني، في بيان له، إلى أنَّ الفاعلية تضمنت إهداء 9 رحلات عمرة لعدد من الأطفال المشاركين في مكتبة مصر العامة، لافتاً إلى توزيع هدايا وكحك العيد على الأطفال وذويهم، في نهاية الاحتفالية.

توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية بمطروح

وأوضح التحالف الوطني في بيان له، أنَّ أمانة محافظة مطروح تستهدف توزيع نحو 3 آلاف من« كرتونة الخير» على 3 آلاف أسرة مستحقة في 8 مراكز بالمحافظة، لتخفيف العبء عنهم قبيل شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى إقامة مائدة رحمن لإفطار 35 ألف صائم بواقع 1150 شخصًا يوميًا لمدة 30 يومًا.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وأضاف التحالف أنَّ أمانة محافظة مطروح تستهدف أيضًا، إقامة مسابقة رمضانية في مركز الشباب دوري كرة القدم مع تقديم الهدايا للمشاركين بحضور كابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، إلى جانب احياء ليلة القدر بتكريم حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ منافذ بيع التحالف الوطني بواقع 3 منافذ كمرحلة أولى، وتوزيع مياه وتمر بشكل يومي أثناء أذان المغرب.