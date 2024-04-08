مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تتضمن أسئلة الورقة الإمتحانية حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي ).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها ؛ حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين تعليمات الأسئلة جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والفنية والطباعة.

- يجيب التلميذ في نفس الكراسة، مع مراعاة ترك مساحات كافية للإجابة عن الأسئلة.

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.

توزيع درجات مادة الرياضيات

- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا، بشرط حصول الطالب على 30 من درجة الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني.

- يراعى كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونيا، ونموذج الإجابة.

- يراعى أن يشتمل نموذج الإجابة على الحلول الأكثر شيوعا مع توزيع الدرجات في الأسئلة المقالية بدقة.

- يطبق القرار الوزاري رقم 195 وفيه يجرى احتساب درجات: كل فصل دراسي من 100 درجة.

- 70 درجة موزعة كما يلي: 30 درجة لاختبارات الشهور، 35 درجة المهام الأدائية، 5 درجات المواظبة.

- 30 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.

- تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة تتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثانية من 8 مفردات إكمال لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقاليه لكل مفردة درجتين

- تصحح الورقة الامتحانية من 30 درجة.

- تجمع درجات كل من الورقة الامتحانية، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة، فتصبح درجة كل فصل دراسي 100 درجة.