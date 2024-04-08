«مستقبل وطن»: السيسي حريص على استمرار تمكين الشباب في الولاية الرئاسية الجديدة

قال طارق الديب القيادي بحزب مستقبل وطن، إنَ الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على استمرار تمكين الشباب في الولاية الجديدة، وهو ما يؤكّد أنَّ الدولة تستثمر الكتلة الشابة في مصر ببناء قدراتهم على جميع المستويات، وذلك إيمانًا من الدولة بقدرات الشباب ودمجهم في الجهاز الإداري بالدولة، وخلال السنوات العشر الأخيرة أثبت الشباب أنهم على قدر كبير من خبرة في ممارسة العمل العام وإضافة حقيقية لكافة المهام التي أُسندت إليهم.

تمكين الشباب

وأضاف «الديب»، في بيان له، أنَّ ملف التمكين أصبح واقعًا ملموسًا بعد أن كان مجرد شعارات فقط في العصور السابقة، مبينًا أنَّ الشباب يمثل 60% من التعداد السكاني لمصر، والقيادة السياسية منذ اللحظة الأولى حرصت على تحقيق التمكين بصورة حقيقية، إذ منحهم الرئيس السيسي اهتمامًا خاصًا، سواء من خلال المبادرات أو التوجيهات أو القرارات، إضافة للتمكين الحقيقي في مختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات، وأصبح الشباب ممثلًا في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.

الجمهورية الجديدة

وأشار إلى حديث الرئيس السيسي بشأن استمرار العمل على تمكين الشباب في الولاية الجديدة، تأكّيد للاستعانة بالشباب في الجمهورية الجديدة، خاصة أنَّ التمكين يتمّ بعد التأهيل وإعداد كوادر شبابية وتهيئة آلاف الشباب لتولي مناصب قيادية، وخلق نموذج للتعليم والتدريب العملي المحترف، واتضح ذلك في حركة المحافظين ومجلس النواب.

وأشاد الديب بالجهود المبذولة لدعم الشباب، مؤكّدا أنَّ الشباب يعيش أزهى عصوره في ظل القيادة السياسية المؤمنة بالمواهب الشبابية الشباب ودورهم في التطوير والتغيير والتنمية الشاملة، لافتا إلى أنَّ الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد المزيد من التمكين على أرض الواقع.