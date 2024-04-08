بدء إجازة عيد الفطر في البنوك غدا.. متى تنتهي؟

تبدء غدا الثلاثاء إجازة عيد الفطر في البنوك، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام، وفق ما أعلنة البنك المركزي المصري منذ أيام قليلة.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الاثنين 15 أبريل 2024، وذلك بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأعلن البنك المركزي المصري الجمعة الماضية موعد إجازة البنوك في عيد الفطر، عقب إعلانها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويتابع الكثير من العملاء للبنوك إعلان موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2024، من قبل البنك المركزي المصري، حيث تغلق البنوك بشكل كامل ويتوقف التعامل مع العملاء.

تفاصيل إجازة عيد الفطر 2024

وأقر مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية رسميا تفاصيل عطلة عيد الفطر 2024، للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، معلننا أن أيام إجازة عيد الفطر 2024 ستكون 6 أيام لكل من العاملين بالدولة والبنوك والقطاع الخاص، «من الثلاثاء الموافق 9 حتى يوم الأحد 14 إبريل 2024».

وذكر بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل الجاري هو آخر أيام لشهر رمضان، وسيكون الأربعاء 10 أبريل هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر 2024.