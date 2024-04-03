الإعلان عن موعد إجازة البنوك في عيد الفطر خلال أيام

أيام قليلة، ويعلن البنك المركزي المصري موعد إجازة البنوك في عيد الفطر، عقب إعلانها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويتابع الكثير من المواطنين إعلان موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2024، من قبل البنك المركزي المصري، حيث تغلق البنوك بشكل كامل ويتوقف التعامل مع العملاء.

وتشير العديد من التوقعات إلى أن إجازة أول أيام عيد الفطر، تبدأ الأربعاء 10 أبريل، وتستمر حتى الأحد 14 أبريل.

تفاصيل عطلة عيد الفطر 2024

ويحدد مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة رسميا تفاصيل عطلة عيد الفطر 2024، للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وأشارت عدد من المصادر في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أن أيام إجازة عيد الفطر 2024 ستكون 5 أيام لكل من العاملين بالدولة والبنوك والقطاع الخاص، «من الأربعاء الموافق 10 حتى يوم الأحد 14 إبريل 2024».

وذكر بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل الجاري هو آخر أيام لشهر رمضان، وسيكون الأربعاء 10 أبريل هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر 2024.