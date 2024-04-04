إجازه البنوك في عيد الفطر وخدمات متاحة في هذه الفترة.. إليك التفاصيل

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، وحدد مجلس الوزراء إجازة العيد من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل، وهي إجارة رسمية تكون مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ومن المنتظر أن يصدر المركزي بيانا بإجازة البنوك في عيد الفطر.

إجازة البنوك في عيد الفطر

وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» إنّ البنك المركزي المصري سيصدر قرارا بإجازة البنوك في عيد الفطر خلال ساعات، علما بأنّها ستبدأ من الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.

وتتيح البنوك المصرية خلال إجازة عيد الفطر بعض الخدمات المصرفية خلال الإجازة نرصدها في السطور التالية.

الخدمات المصرفية المتاحة خلال الإجازة

- إمكانية السحب والإيداع من خلال الماكينات الصراف الآلي.

- الاستعانة بالمحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية.

- تحويل الأموال لعميل آخر عن طريق ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو إنستاباي.

- شراء أو كسر شهادات أو ودائع عن طريق الإنترنت والموبايل البنكي.

- التحويلات النقدية عن طريق التطبيقات الرسمية.

- مراجعة رصيد الحساب عن طريق التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي.