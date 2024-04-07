البنوك تغذي ماكينات الـATM بالنقود استعدادا لعيد الفطر

تستعد البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بالأموال لإمكانية إجراء المعاملات المالية خلال إجازة العيد.

استعدادات البنوك لتغذية ماكينات الصراف الآلي

وقالت مصادر مصرفية في تصريحات لـ«الوطن»، أن سيجرى تزويد ماكينات الصراف الآلي ATM بالكاش وتكليف فرق الصيانة والدعم الفني بمتابعة أية أعطال طوال عطلة العيد.

إجازة البنوك في العيد

وسبق وأعلن البنك المركزي المصري أمس، الإجازة الرسمية لكافة البنوك العاملة في مصر خلال إجازة عيد الفطر، إذ أن من المنتظر أن تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.

وأضاف المركزي المصري أن يُستأنف العمل بعد إجازة عيد الفطر 2024، صباح يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024.

ويذكر أن تتيح البنوك المصرية خلال إجازة عيد الفطر بعض الخدمات البنكية أبرزها إمكانية السحب والإيداع من خلال الماكينات الصراف الآلي واستخدام المحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية، وتحويل الأموال لعميل آخر سواء من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو إنستاباي.