رئيس غرفة صناعة الأخشاب: الجمهورية الجديدة تعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد

قال المهندس طارق حبشي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إنّ الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل تحت شعار «تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات» خصوصا بعد الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الماضية مع تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الدائرة حاليًا في غزة.

وأضاف حبشي، اليوم، أنّ الأوضاع بدأت في التحسن مع الإعلان عن مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة، وزيادة فرص صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنّ تبني استراتيجيات تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية يساهم في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات التي قد تواجهها البلاد.

تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت

وأكد حبشي أن تبني الرئيس سياسة تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، سيسهم في تعزيز سبل التواصل مع مجتمعات الاستثمار في الخارج، ودعم التصدير.

إصلاح مؤسسي شامل

وأكد أنّ تبني الدولة في الفترة الأخيرة لإصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، سيُسهم في تحقيق حوكمة سليمة وسيرفع مستوى الاقتصاد الكلي في مصر.

وأشاد بالدعم الذي يتلقاه المستثمر في الجمهورية الجديدة، سواء المستثمر المحلي أو الأجنبى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص عمل، وتعزيز دور القطاع الخاص والتركيز على قطاع الصناعة كأولويةٍ ما يجعلها تنمو وتتطور كل يوم.